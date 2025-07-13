Пушилин: ВС РФ продвигаются на красноармейском и константиновском направлениях

По словам главы ДНР, российские войска продолжают охват Красноармейска

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Российские войска продолжают охват Красноармейска, продвигаются и улучшают позиции на константиновском и великоновоселковском направлениях в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

"Красноармейское направление - продолжается охват населенного пункта, и мы видим также действия противника, который постоянно пытается контратаковать, но тем не менее наши подразделения уверенно продвигаются вперед. Это касается и константиновского направления, где есть положительные тенденции в районе населенного пункта Яблоновка", - сказал Пушилин на опубликованном видео.

Он добавил, что на краснолиманском направлении с освобождением Зеленой Долины у российских вооруженных сил появилось больше вариантов по нарушению логистики ВСУ. В Часовом Яре продолжаются городские бои, наиболее ожесточенные - на южном фланге.

"Мы видим улучшение наших позиций и на великоновоселковском направлении, мы видим, что в направлении Днепропетровской области есть продвижение", - заключил Пушилин.