Сапер Сейм: ВСУ сбрасывают мины на гражданские объекты, когда не находят военные цели

Специалисты центра продолжают разминирование в белгородском приграничье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Украинские операторы дронов сбрасывают мины около гражданских объектов, когда не находят военные цели или административные здания. Об этом рассказал заместитель начальника представительства Международного противоминного центра с позывным Сейм, работающий в Белгородской области.

"Первоначально враг ищет военные цели, а если не находит военную цель, ищет административные цели. Если таких целей он не нашел, то ему дальше уже без разницы, куда бить - это гражданские могут быть, просто техника, живые люди. Он уже не выбирает цель, лишь бы куда-нибудь сбросить и нанести травмы гражданскому населению, тем самым, запугать его", - сказал Сейм.

Специалисты центра продолжают разминирование в белгородском приграничье. Кроме взрывных устройств, саперам часто приходится встречаться с неразорвавшимися кассетными суббоеприпасами. Все опасные находки либо уничтожаются на место, либо вывозятся на специальные полигоны.