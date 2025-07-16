Перед украинскими солдатами стоит задача удерживать оборону, рассказали в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Украинское командование перебросило тыловое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границу ДНР и Днепропетровской области для удержания обороны, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Январское переброшено тыловое подразделение ВСУ. Задача - удержать оборону на этом участке фронта", - сообщили в силовых структурах.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что ВСУ на границе с Днепропетровской областью и ДНР остались без боеспособных соединений.