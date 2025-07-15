Военная операция на Украине. Онлайн

Бойцы Армии России берут в окружение Купянск Харьковской области, замыкая в котле подразделения ВСУ, которые находятся в патовой ситуации. Наступление на город начнется в ближайшее время, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Жители Украины в закрытых чатах начали делиться координатами зданий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в своих городах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Военнослужащие-националисты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вступили в открытый конфликт с командованием подразделения из-за отказа от названия в честь командующего Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Основные события 16 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.