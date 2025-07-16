Их родственники лишь собирают деньги на лечение в соцсетях, рассказали в силовых структурах РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Военнослужащих, участвующих в боях на сумском направлении в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ), не увольняют по причинам болезней и ранений.

Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

"В 24-м ОШБ "Айдар" рядовой состав также не увольняют по болезни или ранению. Бывшие заключенные и уголовные преступники, мобилизованные в нацбат, продолжают находиться на передовых позициях, а их родственники лишь собирают деньги на лечение в соцсетях", - сказал собеседник агентства.