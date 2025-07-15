Президент США напомнил, что российский лидер и сам об этом говорил

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС /. Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин хочет добиться мира на Украине.

"Он часто говорил, что хочет мира. И я думаю, что он хочет. Я надеюсь, что он хочет. Вскоре мы это выясним, и это может произойти скорее, чем за 50 дней", - заявил Трамп, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

14 июля американский лидер заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.