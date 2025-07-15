В подпольной организации "Русский Херсон" подчеркнули, что "ярые нацисты не сидят в окопе, а отправляют туда простых граждан"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Абсолютное большинство военнослужащих в рядах ВСУ мобилизованы после 2022 года, они не являются приверженцами нацистской идеологии и почти никто из них не поддерживает нынешний киевский режим. Об этом рассказали ТАСС в подпольной организации "Русский Херсон".

"В ВСУ абсолютное большинство военнослужащих были мобилизованы после 2022 года и не являются профессиональными военными. Это обычные люди: слесари, преподаватели, водители, грузчики. Среди них очень сложно встретить не только нациста, но и человека, поддерживающего нынешнюю власть. Ярые нацисты не сидят в окопе, а отправляют туда простых граждан. Нацистов нужно искать в высоких штабах и кабинетах, так как они быстро заняли руководящие должности после 2014 года и за время так называемой АТО", - сказал собеседник агентства.