Марочко: освобождение Новохатского позволяет быстрее зайти в Зеленый Гай ДНР

Военный эксперт отметил, что осталось совсем немного для продвижения в этом направлении

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Освобождение российской армией населенного пункта Новохатское позволяет быстрее начать бои за Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и выйти на административную границу региона на стыке с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Новохатского подтверждает мои утверждения о том, что наше командование имеет замысел выйти на административную границу Российской Федерации в данном районе (на стыке с Днепропетровской областью - прим. ТАСС). И темпы продвижения, действительно, серьезные, поскольку буквально ежедневно Министерство обороны Российской Федерации рапортует об освобождении населенных пунктов в районе Комара. То есть здесь следующий населенный пункт [который может быть освобожден] - Зеленый Гай. И нам осталось совсем немного для продвижения в данном направлении", - сказал он.

Группировка "Восток" освободила Новохатское 16 июля.

О развитии успеха на южнодонецком направлении в районе Комара ДНР Марочко сообщал 13 июля.