Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что погиб человек, еще один пострадал

БЕЛГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по легковому автомобилю в районе хутора Первомайский Белгородской области. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В районе хутора Первомайский Волоконовского района беспилотник нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.

По словам главы региона, второй пострадавший, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму. Его доставили в Волоконовскую ЦРБ, где оказали необходимую помощь.

"Транспортное средство получило повреждения", - добавил Гладков.