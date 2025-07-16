В составе 78-го ОДШП уже давно сформированы такие расчеты, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Командование 78-го отдельного десантно-штурмового полка (ОДШП) ВСУ из-за высоких потерь начало применять на сумском направлении женские расчеты БПЛА, созданные в свое время для пиара. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В составе 78-го ОДШП уже давно сформированы женские расчеты БПЛА, которые командование полка вынуждено применять на сумском направлении из-за массовых потерь в живой силе. Отметим, что женские расчеты БПЛА - распространенная практика для ВСУ. Не стоит недооценивать "девочек с джойстиком". У многих из них мелкая моторика пальцев развита гораздо лучше, чем у мужчин, что крайне важно при управлении беспилотником", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в то же время в основе своей это были "медийные подразделения", созданные для привлечения волонтеров и красивых фотосессий. "Сегодня на сумском направлении командование 78-го ОДШП вынуждено применять их по прямому назначению", - добавил собеседник.