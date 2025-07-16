Кимаковский: группировка ВСУ в Январском лишилась возможности обороняться

Ударами ФАБ полностью выбиты все боеспособные силы, заявил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Украинская группировка в селе Январское в Днепропетровской области лишилась возможности организовать оборону. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ударами ФАБ полностью выбиты все боеспособные силы на границе ДНР и Днепропетровской области.

"У противника в Январском нет возможности организовать оборону. Личный состав выбит, в особенности боеспособные соединения. Остались немногочисленные тыловые группы солдат. В рядах группировки наблюдается паника", - сказал советник.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что украинское командование перебросило тыловое подразделение ВСУ на границу ДНР и Днепропетровской области для удержания обороны. Позднее, по данным Кимаковского, по ним был нанесен удар при помощи ФАБ. Большая часть сил была уничтожена.