Расчеты FPV-дронов протаранили в воздухе два тяжелых коптера ВСУ

В Минобороны отметили, что военнослужащие группировки продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения тяжелых коптеров ВСУ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили тараном в воздухе два тяжелых коптера ВСУ в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили два тяжелых коптера боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области тараном в воздухе", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что военнослужащие группировки продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения тяжелых коптеров ВСУ. Расчеты боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе, вскрывают действия противника, выявляют вражеские ударные дроны с системой сбросов мин или выстрелов и своевременно наносят поражения по воздушным целям.