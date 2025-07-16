Губернатор Белгородской области поблагодарил бойцов группировки войск "Север" за слаженную работу и поражение вражеских БПЛА

БЕЛГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Нанесенные на украинские БПЛА надписи показывают, что главной целью ВСУ является террор. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, опубликовав в своем Telegram-канале кадры момента поражения беспилотника, на крыле которого было написано: "С любовью для жителей Белгорода".

"Момент поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду. Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ - террор", - написал он.

Также Гладков поблагодарил бойцов группировки войск "Север" за слаженную работу и поражение вражеских БПЛА.