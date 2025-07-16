Также уничтожены пункты временной дислокации личного состава ВСУ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили бронетехнику, огневые позиции и пункты временной дислокации личного состава ВСУ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники (в том числе - иностранного производства), элементов систем связи, огневых позиций, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.