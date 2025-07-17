Это показал анализ некрологов, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Командование прикомандировало выживших в Сумской области солдат из 158-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) к элитной 71-й отдельной егерской бригаде (ОЕБр) и использует как пушечное мясо. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что выживших на данном участке фронта вэсэушников из состава 158-й ОМБр прикомандировали к элитной 71-й ОЕБр, командование которой использует их как пушечное мясо", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что подразделения 158-й бригады вместе с 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) понесли колоссальные потери в Бессаловке. Сначала бойцами "Севера" там были уничтожены все подразделения "Айдара", затем за оборону села отвечала 158-я бригада.

Как сообщили 7 июля в Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области.