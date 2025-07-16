Два беспилотника Вооруженных сил Украины были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на территории Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Командование 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ из-за высоких потерь начало применять на сумском направлении женские расчеты БПЛА, созданные в свое время для пиара. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Подготовленные позиции ВСУ в районе города Краматорска в ДНР не смогут долго удерживать натиск ВС РФ по причине недостаточного числа личного состава и проблем с логистикой, рассказали в российских силовых структурах.

Основные события 17 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.