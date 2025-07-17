Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс отказалась комментировать перспективы прекращения огня в ближайшие 50 дней, которые отвел на это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Администрация США по-прежнему сохраняет приверженность дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Она отказалась комментировать перспективы прекращения огня в ближайшие 50 дней, которые отвел на это президент США Дональд Трамп. "Я не могу предсказать вам, что может или не может произойти. Но хорошая новость заключается в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства", - указала она.

"Мы, конечно, по-прежнему привержены Украине и мирному урегулированию этой ситуации. Надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем, как и обещал президент", - сказала Брюс.

14 июля Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также указал, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер.