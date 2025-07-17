Гусев сообщил, что громкие звуки в Воронеже связаны с фрагментами сбитых БПЛА

По словам главы региона, на местах падения дронов работают взрывотехники

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Громкие звуки могут быть слышны в Воронеже, это связано с работой взрывотехников по обнаружению фрагментов сбитых в ходе ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город. В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников. Прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА", - написал он.

Гусев также напомнил жителям, что приближаться к обломкам БПЛА категорически недопустимо, при этом при их обнаружении нужно предупредить окружающих и сообщить по телефону 112.

Ранее глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что над Воронежем ночью силами ПВО было сбито не менее пяти БПЛА. В результате попадания фрагментов дрона в многоэтажный дом в левобережной части города пострадали, предварительно, трое несовершеннолетних. По его словам, юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы, а девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте.

Он также отметил, что повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена не несущая стена, еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад, в одной нарушена целостность остекления. По его словам, жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения.

Опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 21:06 мск 16 июля, сохраняется.