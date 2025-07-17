17 июля, 04:54
Военная операция на Украине

Гусев сообщил, что громкие звуки в Воронеже связаны с фрагментами сбитых БПЛА

По словам главы региона, на местах падения дронов работают взрывотехники

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Громкие звуки могут быть слышны в Воронеже, это связано с работой взрывотехников по обнаружению фрагментов сбитых в ходе ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город. В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников. Прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА", - написал он.

Гусев также напомнил жителям, что приближаться к обломкам БПЛА категорически недопустимо, при этом при их обнаружении нужно предупредить окружающих и сообщить по телефону 112.

Ранее глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что над Воронежем ночью силами ПВО было сбито не менее пяти БПЛА. В результате попадания фрагментов дрона в многоэтажный дом в левобережной части города пострадали, предварительно, трое несовершеннолетних. По его словам, юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы, а девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте.

Он также отметил, что повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена не несущая стена, еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад, в одной нарушена целостность остекления. По его словам, жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения.

Опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 21:06 мск 16 июля, сохраняется. 

Теги:
УкраинаРоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичВоенная операция на Украине