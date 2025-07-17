По данным журнала, у стороны Киева и его союзников нет "каких-либо признаков готовности" добиться компромисса

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Украина и ее сторонники из НАТО выдвигают максималистские требования для заключения перемирия с Россией, игнорируя "даже самые элементарные реалии на поле боя". Такое мнение выразил в статье для журнала The American Conservative обозреватель Тед Гэлен Карпентер.

Отмечается, что у стороны Киева и его союзников нет "каких-либо признаков готовности" добиться компромисса, из-за чего у России, одерживающей верх на поле боя, "нет стимулов" участвовать в переговорах, которые не дадут ей практически никакой выгоды.

По мнению обозревателя, смена риторики президента США Дональда Трампа и его попытки оказать давление на Москву для проведения конструктивных переговоров по условиям перемирия выглядят "несбыточными", а официальные лица на Западе "порой доходят до абсурда", когда пытаются скрыть реальные факты.

14 июля Трамп выступил с анонсированным заявлением по украинскому урегулированию. В присутствии генсека НАТО Марка Рютте он заявил, что "разочарован" Россией и лично ее президентом, а также объявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации НАТО будет оплачивать такие поставки.

Кроме того, американский президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.