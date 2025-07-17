При эвакуации пострадал один человек, отметил глава Харьковской ВГА

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ вывезли из прифронтового населенного пункта Меловое в Харьковской области еще восемь мирных жителей под обстрелами Вооруженных сил Украины, при эвакуации пострадал один человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"Еще восемь мирных жителей эвакуировали российские солдаты из села Меловое Харьковской области, которое совсем недавно освобождено нашей армией. В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в ходе эвакуации один человек получил ранение, и в данный момент в одном из лечебных учреждений российские врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - написал Ганчев.

Он добавил, что других эвакуированных граждан сотрудники администрации доставили в безопасное место, где разместили и обеспечили предметами первой необходимости.

3 июля ВС РФ был освобожден населенный пункт Меловое в Харьковской области. 16 июля Ганчев сообщал, что российские военные эвакуировали из населенного пункта первых 8 мирных жителей. При атаке дрона ВСУ пострадала одна из эвакуируемых.