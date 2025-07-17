Советник главы ДНР подчеркнул, что это "официальный заградотряд"

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Киев перебросил на границу западной части ДНР и Днепропетровской области 23-ю отдельную бригаду охраны Нацгвардии Украины для осуществления карательных мер в отношении дезертиров, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"23-я бригада охраны общественного порядка Нацгвардии Украины переброшена к линии боевого соприкосновения на границе Днепропетровской области и западной части ДНР для замедления продвижения наших войск на этом участке фронта. Выполняют карательные операции в отношении тех, кто пытается дезертировать. Официальный заградотряд", - сказал он.

Ранее Кимаковский и силовые структуры сообщили ТАСС о массовом уничтожении боеспособных подразделений ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области, а также панике и отсутствии возможности у ВСУ выстраивать оборону в приграничных с ДНР населенных пунктах Днепропетровской области.