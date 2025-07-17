Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев

ТУЛА, 17 июля. /ТАСС/. Обломки сбитого российской системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию одного из предприятий в Тульской области. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружены в населенных пунктах, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

"Подразделения ПВО Минобороны России во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Пострадавших нет. Оперативные службы работают. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах", - написал Миляев.

Режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе фактически на протяжении всей ночи 17 июля. По данным Минобороны России, три беспилотника были сбиты в период с 23:30 мск до 07:30 мск.