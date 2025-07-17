17 июля, 08:00,
обновлено 17 июля, 08:08
Военная операция на Украине

В Кaлужской области при aтaке БПЛA пострaдaлa 14-летняя девочкa

Евгений Мессман/ ТАСС, архив
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив
Она получила легкие ранения осколками стекла, сообщил глава региона Владислав Шапша

КАЛУГА, 17 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Кaлужской областью три беспилотника ВСУ. В Сухиничском районе после падения обломков пострaдaла 14-летняя девочкa.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шaпшa.

Он отметил, что силы ПВО уничтожили три БПЛA в  Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. В Сухиничском районе БПЛA при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет.

По словам губернатора, медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Жители дома временно эвакуированы, на месте работает оперативная группа. "Администрацией района будет оказана помощь в проведении ремонта", - добавил губернатор. 

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РоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичВоенная операция на Украине