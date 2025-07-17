Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Воронеж увеличилось до четырех. Двое из них госпитализированы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"По уточненной информации наших медиков, в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 годов рождения)", - написал он.

Как уточнил губернатор, еще двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались. "Специалисты продолжают устанавливать повреждения имущества. Восстановительные работы начнутся после получения разрешения от оперативных служб", - добавил губернатор.

Ранее глава региона сообщал, что в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали трое несовершеннолетних. Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами были госпитализированы, девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте. Повреждены несколько квартир.