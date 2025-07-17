В Воронеже из-за попадания обломков БПЛА в дом пострадали трое подростков

Над городом сбили не менее пяти дронов, сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Над Воронежем силами ПВО сбито не менее пяти БПЛА, в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажный дом пострадали, предварительно, трое несовершеннолетних.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА. К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы, а девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте.

Он также отметил, что повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена не несущая стена, еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад, в одной нарушена целостность остекления. По его словам, жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения.

Опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 21:06 мск 16 июля, сохраняется.