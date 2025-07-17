Речь идет о прилегающей территории села Новохатское в ДНР, отметил штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки с позывным Калаш

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Военные группировки войск "Восток" освободили порядка 6 кв. км территории Днепропетровской области в окрестностях села Новохатское в ДНР. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки с позывным Калаш.

"Помимо самого населенника, села Новохатское, освобождена и прилегающая территория. В данном конкретном случае - больше 6 кв. км [в Днепропетровской области]. Это все прилегающие лесополосы, где тоже были определенные укрепрайоны и коммуникации военных", - сказал боец.

16 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новохатское в ДНР.