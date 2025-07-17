По данным молдавских СМИ, страна в очередной раз может оказаться в центре скандала с незаконным оборотом оружия

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и иностранные наемники участвуют в контрабанде украинского оружия через Молдавию. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По данным молдавских СМИ, страна в очередной раз может оказаться в центре скандала с незаконным оборотом оружия. Как сообщают журналисты, центральной фигурой схемы по вывозу и перепродаже украинского оружия является бывший министр обороны Виталий Маринуца, участвовавший в закрытых встречах с украинскими чиновниками, где обсуждались детали продажи вооружения на черных рынках.

"В контрабанду активно вовлечены офицеры ГУР и иностранные наемники. Известно, что часть вооружения передается западными партнерами с GPS-трекерами, однако в Сумской области их снимают, списывая на боевые потери, после чего оружие реализуется через Молдавию всевозможным преступным группировкам", - отметил собеседник.

Ключевым лицом в обеспечении бесконтрольного пропуска грузов является глава пограничной полиции республики Руслан Галушка. Провоз контрабандного оружия из Украины через Молдавию обеспечивается через компанию Геннадия Ятко Translogistic SRL, уточняют молдавские издания.