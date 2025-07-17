ВСУ выпустили 130 беспилотников по Белгородской области за сутки

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 2 человека погибли, еще 17 пострадали

БЕЛГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 130 беспилотников и 86 боеприпасов нанесли удары по 14 муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки. 2 человека погибли, еще 17 получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород атакован беспилотником самолетного типа. Погиб мирный житель. Ранены шесть человек. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. По оценке врачей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - написал он, добавив, что повреждены семь частных домов.

По информации главы региона, Волоконовский район атакован с помощью 13 беспилотников, в районе хутора Первомайский от атаки БПЛА по автомобилю погиб мирный житель, еще один получил ранения, повреждены легковой автомобиль и линия газоснабжения. По территории Грайворонского округа выпущено 39 боеприпасов и 17 беспилотников, в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом погибла женщина. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона на работающий в поле комбайн ранен водитель. В округе повреждены единица сельхозтехники, надворная постройка, частный дом, забор частного домовладения и линия электропередачи.

По Белгородскому району выпущено 20 беспилотников, пострадали три мирных жителя, повреждены автобус, коммерческое помещение, гараж предприятия, грузовой и легковой автомобили, надворная постройка, частный дом и огнем уничтожен автомобиль. Борисовский район атакован с помощью 10 беспилотников, ранения получила женщина, повреждены два частных дома.

В Корочанском районе пострадали два мирных жителя после удара БПЛА по частному дому, также системой ПВО в районе уничтожены пять беспилотников. В Шебекинском округе по семи населенным пунктам выпущен боеприпас и 32 беспилотника, три человека получили ранения, повреждены два грузовых автомобиля, пять частных домов, три автомобиля, надворная и хозпостройки.

Над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским, Яковлевским округами и над Прохоровским районом системами ПВО уничтожены 16 беспилотников, в результате падения обломков БПЛА поврежден грузовой автомобиль и загорелась хвойная подстилка - пожарными расчетами огонь ликвидирован. По территории Валуйского округа выпущено 13 беспилотников, повреждены частный дом, оборудование предприятия, также в округе зафиксировано отключение электроэнергии. "В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка повреждены четыре частных дома и машина", - добавил Гладков.