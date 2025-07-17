Солдат 156-й бригады ВС Украины Василий Черняц рассказал, что было выбрано 12 человек для отправки на позиции, "но один водки напился, а другой в больницу попал"

КУРСК, 17 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины, спросив у прошедших обучение на полигоне в Сумской области военнослужащих о желании воевать, не получило ни одного положительного ответа. Об этом ТАСС сообщил солдат 156-й бригады ВСУ Василий Черняц.

"Две недели проходили тренировки на полигоне. Потом старший пришел, построил всех, спрашивает, мол, кто хочет воевать - поднимите руки. Никто этого не сделал. Тогда он сказал, что выберет сам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тогда было выбрано 12 человек для отправки на сами позиции. "Но один водки напился, а другой в больницу попал. То есть, всего десять поехали", - добавил Черняц.

Черняц был взят в плен вблизи села Юнаковка Сумской области.