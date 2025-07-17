Повреждения также получили шесть автомобилей

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Не менее шести квартир в многоквартирном доме на левобережной части Воронежа и шесть автомобилей получили повреждения после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

"Точное количество поврежденных квартир уточняется, на данный момент известно, что повреждены не менее шести квартир", - сообщил ТАСС один из жильцов дома, добавив, что обход продолжается.

Наибольшие повреждения получила квартира на 16 этаже, эпицентр пришелся на детскую комнату, где пострадали двое мальчиков 11 и 15 лет. По словам их отца Сергея, в момент удара один из мальчиков сидел за компьютером, второй спал. "Мальчики серьезно не пострадали, в них попали осколки, сейчас дети находятся в больнице", - сказал он.

Последствия атаки БПЛА в Воронеже © Сергей Свиридов/ ТАСС

По информации губернатора региона Александра Гусева, в результате попадания фрагментов беспилотника в этом многоквартирном доме пострадали четыре человека - двое несовершеннолетних (2009 и 2013 годов рождения) госпитализированы; еще двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались.