Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье, напомнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Неизвестные угрожают убийством сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и членам их семей в Черновцах. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее власти Украины подтвердили, что на полигоне в Черниговской области не желающий участвовать в конфликте мобилизованный сотрудниками ТЦК украинец расстрелял инструкторов.

"В Черновцах начали публиковать в соцсетях данные сотрудников ТЦК и членов их семей, которым уже поступают угрозы убийства. Украинцы активизировали борьбу с принудительной мобилизацией", - сказал собеседник.

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтвердили в Минобороны России.