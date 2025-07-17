Российские военные также уничтожили пусковую установку ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские военные нанесли удар "Искандером" по замаскированному пункту запуска и управления ударными дронами противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами объективного контроля ВС РФ в районе н. п. Гамалиевка в Сумской области были обнаружены пункты запуска и управления ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа (типа "Лютый") ВСУ. После подтверждения целей командованием было принято решение о точечном огневом воздействии. Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесен удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника. А пусковая установка ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа ВСУ была уничтожена расчетом БПЛА-камикадзе "Герань-2" ВС РФ", - говорится в сообщении.