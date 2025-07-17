От детонации загорелся частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Мирная жительница Белгородской области погибла из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня еще одна непоправимая потеря. В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей", - написал он.

По его словам, от детонации дом загорелся, на место выехали добровольные пожарные команды.