По словам Геннадия Скуридина, из-за этого заболевания в возрасте 18 лет его признали непригодным для прохождения службы в армии, однако в ТЦК заявили, что его справка поддельная

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. Солдат 225-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Геннадий Скуридин рассказал ТАСС, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали его, несмотря на ревматизм.

"У меня же ревматизм. Я освобожден с 14 лет от физических нагрузок. А когда вставал на учет в военкомате в 18 лет, написали мне, что негоден. А в ТЦК сказали, что справка липовая", - сказал Скуридин.

По словам украинского солдата, изначально он должен был быть пехотинцем и "стоять в окопах". Позже его перевили в штурмовики. "Я говорю своему ротному, что не могу бегать - ревматизм. Ответил: "Жить захочешь - побежишь", - добавил он.

Скуридин сдался в плен в районе села Андреевка Сумской области.

3 июня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили Андреевку.