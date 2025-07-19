Один мирный житель погиб, еще пять получили ранения вследствие атак со стороны Вооруженных сил Украины в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Силы ПВО с 15:00 до 19:00 мск сбили 27 украинских БПЛА, в том числе 4 над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

Бригада береговых войск ВСУ, которая понесла потери после провокации в Краснояружском районе Белгородской области, вновь переброшена в Сумскую область. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 20 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.