Военная пропаганда ВСУ делает это в ответ на информацию об успешных действиях бойцов "Севера" в Бессаловке и Рыжевке, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Киевская пропаганда активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье в ответ на новости об успехах ВС РФ в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Украинские СМИ и блогеры опубликовали информацию об успешных действиях бойцов "Севера" в Бессаловке и Рыжевке - в ответ вражеская военная пропаганда начала активно вбрасывать архивные и фейковые материалы о боевых действиях на данном участке фронта", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили 7 июля в Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка.