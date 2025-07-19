Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность сохраняется в Тульской области. Подразделения ПВО Минобороны России отражают атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Опасность БПЛА все еще сохраняется. Подразделения ПВО Минобороны России отражают атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область. Оперативные службы работают", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Миляев отметил, что в результате атак пострадавших нет.

Ранее губернатор региона сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Тульской областью.