Мужчину госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате атаки ранения получил мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

По информации главы региона, вследствие прилета снаряда в доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад. Перебита газовая труба, а также разрушена стена надворной постройки и поврежден припаркованный автомобиль.