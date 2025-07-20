Бойцы ВС РФ уничтожили инженерную технику и живую силу противника

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" сорвали проведение инженерных работ ВСУ в лесополосе на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки было выявлено оборудование инженерных сооружений в лесополосе. По выявленным координатам артиллерийские расчеты нанесли огневое поражение. В результате удара уничтожена инженерная техника и живая сила противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Новониколаевки Запорожской области операторы FPV-дронов "Востока" поразили замаскированную гаубицу ВСУ. "В результате прямого попадания гаубица выведена из строя, расчет орудия уничтожен", - добавили в Минобороны.