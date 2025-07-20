Военная операция на Украине

Противник также потерял 31 беспилотник

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины от действий Западной группировки войск за минувшие сутки потеряли 31 беспилотник и 53 пункта управления БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. <…> Подразделениями противовоздушной обороны уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Кроме того, уничтожены 53 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Шаров.