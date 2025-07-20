Также в одной квартире жилого дома повреждена балконная панель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранение в результате детонации дрона ВСУ о дорожное полотно в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где медики диагностировали у нее баротравму и сотрясение головного мозга. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал он.

По информации главы региона, в одной квартире многоквартирного дома повреждена балконная панель.