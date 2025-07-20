Он находится под наблюдением врачей, отметил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. ВСУ при помощи беспилотника нанесли удар по движущемуся мотоциклу в селе Ломакино Курской области, в результате атаки ранения получил мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, вчера вечером вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Ломакино Рыльского района. В результате удара ранен 30-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, осколочное ранение правой голени", - написал он.

По информации главы региона, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, он находится под наблюдением врачей в Курской областной больнице.