Начальник штаба мотострелкового батальона с позывным Барс рассказал, что огневое поражение наносится в первую очередь артиллеристами и операторами БПЛА

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников российской группировки войск "Днепр" уничтожили радиолокационную станцию ВСУ RADA израильского производства, находившуюся на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря слаженной совместной боевой работе операторов разведывательных и FPV-дронов была уничтожена тактическая радиолокационная станция RADA ВСУ иностранного (израильского - прим. ТАСС) производства", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ВС РФ ежедневно уничтожают технику, артиллерийские орудия и минометы, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления дронами, а также плавсредства и личный состав противника на правобережье Днепра.

Как рассказал начальник штаба мотострелкового батальона с позывным Барс, огневое поражение наносится в первую очередь артиллеристами и операторами дронов. "Мы ведем разведку постоянно, поэтому мы видим их [противника] издалека, и, как только мы наблюдаем объект, нашу цель, все сразу же массово включаются в работу", - подчеркнул он.