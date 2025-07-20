Геннадий Скуридин сообщил, что положил автомат без единого выстрела

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. Солдат 225-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Геннадий Скуридин рассказал ТАСС, что сдался в плен российским военнослужащим в Сумской области спустя 12 часов после получения боевого задания.

"От боевого задания, от выезда [на позиции] прошло 12 часов до моей сдачи в плен. Я положил автомат без единого выстрела", - сказал Скуридин.

По словам пленного, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали его в ряды ВСУ под видом обновления данных о себе в военкомате. "Я не хотел воевать - это не для меня, я не военный", - отметил солдат ВСУ.

Скуридин сдался в плен в районе села Андреевка Сумской области.

3 июня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили Андреевку.