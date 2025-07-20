Глава ДНР отметил, что продвижение российских подразделений также наблюдается в направлении Роденского

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Освобождение российскими войсками поселка Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике (ДНР), у которого сейчас ведутся штурмовые действия, поставит в критическое положение бойцов ВСУ в Димитрово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Продолжаются на красноармейском направлении штурмовые действия в направлении и уже непосредственно у Новоэкономического. После освобождения данного населенного пункта можно будет говорить о крайне критическом положении Димитрово", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что продвижение российских подразделений также наблюдается в направлении Роденского - важного населенного пункта с точки зрения логистики.