Над регионами России сбили 37 украинских БПЛА

В частности, пять дронов уничтожили над Москвой, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Силы ПВО с 12:00 до 17:40 мск над российскими регионами уничтожили 37 украинских беспилотников, в том числе 5 летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

20 июля в период с 12:00 до 17:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА сбили над территорией Калужской области, 8 дронов - над Смоленской областью, 8 беспилотников - над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА сбили над Брянской областью, 3 беспилотника - над территорией Тульской области и 2 дрона уничтожили над Орловской областью, говорится в сообщении.