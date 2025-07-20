Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Суджанском районе, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по легковому автомобилю в Суджанском районе Курской области, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в Суджанском районе. Ранено двое молодых людей 20 и 22 лет. У них осколочные ранения ног и рук. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести", - написал он.

По информации врио главы региона, пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь.