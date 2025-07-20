В российских силовых структурах сообщили, что упор в оборудовании оборонительных позиций делается также на терриконы, которые расположены в окрестностях шахты

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Украинские войска готовят к обороне второе по величине угольное предприятие в ДНР - шахту "Краснолиманская", сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На территорию шахты стаскивают технику, операторов БПЛА, личный состав, оборудуют инженерные конструкции. Готовят к обороне", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что упор в оборудовании оборонительных позиций делается также на терриконы, которые расположены в окрестностях шахты.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что ВС РФ вплотную подошли к шахте "Краснолиманская".

Шахта "Краснолиманская" расположена вблизи города Родинское. Ежегодная добыча угля составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии.