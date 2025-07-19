Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот мог продолжать переговоры с РФ, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы обеспечить его статусом для дальнейших переговоров с РФ. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Умеров возглавлял Минобороны Украины с сентября 2023 года. Он лишился своего поста 16 июля, когда все правительство было отправлено в отставку. Новым министром обороны стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Умеров также возглавляет делегацию Киева на переговорах с РФ. Указа о смене главы украинской переговорной группы не было. 18 июля Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО.

"Я думаю, ему таким образом дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности. Он будет дальше заниматься [переговорами], <...> поэтому и дали эту должность", - сказал Костенко в интервью украинскому радио NV, комментируя назначение Умерова в СНБО.

По словам депутата, на посту министра необходимо было "заниматься в первую очередь обороной". "В министерстве ты нужен постоянно на месте и постоянно должен заниматься операционной деятельностью, потому что там очень много работы. Но Рустем привлекался офисом Зеленского для ведения переговоров в Турции. Он когда-то учился в Турции, у него там близкие отношения, как я понимаю, с Турцией", - рассказал Костенко.

19 июля Зеленский заявил, что Умеров предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Как сообщил источник ТАСС, точных дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет, они будут согласованы.