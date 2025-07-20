Евгений Попелышкин сообщил, что отбывал наказание в зоне для больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины мужчину, который отбывал наказание в тюрьме за разбой. Об этом ТАСС сообщил солдат 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Евгений Попелышкин, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Я сидел по статье о разбое: дали 10 лет, вот 6 оставалось. Оттуда меня и мобилизовали, сделав УДО (условно-досрочное освобождение - прим. ТАСС). <...> Я же с 2009 года болею [туберкулезом]", - рассказал он.

Попелышкин добавил, что отбывал наказание в зоне для больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных. После мобилизации мужчину сначала отправили в 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, откуда он попытался сбежать. Позже попал в 225-й ОШП.